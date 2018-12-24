Израильские военные открыли огонь на границе с Сирией

Израильские военнослужащие открыли огонь по группе вооруженных людей, которые были замечены в демилитаризованной части Голанских высот, контролируемой Сирией.

Как сообщила пресс-служба Армии Израиля в Twitter, военные заметили вооруженных лиц, которые пересекали линию «Альфа» в направлении Израиля около сирийских пограничных заграждений на Голанских высотах. В ответ на данные действия израильские войска и открыли огонь, поясняется в сообщении.

Таким образом, израильская армия предупредила, что будет оказывать противодействие любому посягательству на суверенитет Израиля, а также нарушению соглашения о разъединении сил от 1974 года.

Напомним, летом 2018 года приграничные районы на юго-западе Сирии вернулись под контроль Дамаска, правительственной армии САР удалось выбить оттуда отряды оппозиции.