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Скандального репортера Der Spiegel обвинили в присвоении пожертвований для детей-сирот

Валентина Пескова
01:55 24.12.2018
Уволенный журналист якобы собирал денежные средства с читателей газеты, заверяя, что деньги будут перечислены «турецким детям-сиротам».
Фото: Christian Ohde, Globallookpress

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал расследование, касающееся его теперь уже бывшего журналиста Клааса Релоциуса. В нем отмечается, что Релоциус якобы через свой личный почтовый адрес собирал с читателей газеты деньги, которые, по его словам, были адресованы сирийским детям-сиротам, проживающим в Турции. Однако на деле репортер присланные ему деньги присваивал себе.

Еженедельник не располагает информацией, сколько именно денег поступило от граждан, и сколько потратил Релоциус. При этом сам он пока выдвинутое против него обвинение не комментирует.

Напомним, об увольнении немецкого журналиста Клааса Релоциуса из еженедельника Der Spiegel стало известно 20 декабря. Релоциус попался на публикациях, материалы для которых выдумывал из головы. Ради красного словца репортер добавлял в свои статьи вымышленные факты и несуществующих героев.

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