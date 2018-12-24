Эксперты рассказали о причинах неприятных запахов в салоне автомобиля

Среди основных причин появления неприятных запахов в салоне автомобиля эксперты выделили: запах бензина, антифриза, масла, а также сцепления или тормозов.

При этом часть из них легко устранима, остальные же свидетельствуют о неисправности транспортного средства. Как пишет издание «За рулем», запах бензина говорит об утечке в топливной системе. Поэтому автолюбителям в данном случае рекомендуется отправить машину на диагностику.

Когда пахнет маслом, то скорее всего, подгорела смазка на раскаленных компонентах. Опять необходима диагностика авто. Запах гари может появиться из-за неполадок с тормозной колодкой. Эксперты предлагают поднести руку к дискам, чтобы оценить их степень нагревания.

Запах сцепления может возникнуть сразу при пробуксовке колес, либо из-за неправильного переключения передач. В этом случае беспокоиться не стоит, так как он быстро пройдет.

По словам экспертов, сырость в салоне может возникнуть из-за напольных ковриков. Поэтому специалисты рекомендуют регулярно обслуживать и систему кондиционирования, использовать ароматизаторы, а также избавляться от мусора.