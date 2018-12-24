МЧС завершило операцию на шахте в Соликамске

Главное управление МЧС России по Пермскому краю сообщило о завершении аварийно-спасательных работ на шахте в Соликамске.

«На поверхность подняты все девять рабочих, погибших на шахте», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что задымления в шахте нет. Горноспасатели, завершив работу, поднимаются наверх. С родственниками погибших продолжают работу психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и краевого управления МЧС России.

Напомним, в субботу, 22 декабря, на шахте в Соликамске произошло возгорание. На глубине 350 метров загорелись монтажная пена и строительный мусор. Под землей оказались 17 человек, восьмерым из них удалось выйти на поверхность. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.