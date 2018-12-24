СМИ: актера Сергея Юрского экстренно госпитализировали
83-летний актер находится с больнице в состоянии средней тяжести.
Фото: Ekaterina Tsvetkova, Globallookpress
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Юрский срочно госпитализирован. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash. По данным СМИ, 83-летнего Юрского увезли на скорой из-за воспалений в организме.
Отмечается, что Сергей Юрьевич находится в сознании, его состояние - средней степени тяжести.
Напомним, на счету Сергея Юрского – более ста актерских работ в театре, на телевидении и в кино. Кроме того, он попробовал себя в качестве режиссера телеспектаклей.