СМИ: актера Сергея Юрского экстренно госпитализировали

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Юрский срочно госпитализирован. Об этом сообщает Тelegram-канал Mash. По данным СМИ, 83-летнего Юрского увезли на скорой из-за воспалений в организме.

Отмечается, что Сергей Юрьевич находится в сознании, его состояние - средней степени тяжести.

Напомним, на счету Сергея Юрского – более ста актерских работ в театре, на телевидении и в кино. Кроме того, он попробовал себя в качестве режиссера телеспектаклей.