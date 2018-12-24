Ученые раскрыли секрет ясного ума в пожилом возрасте

Регулярные физические упражнения могут уменьшить когнитивные нарушения в пожилом возрасти и обеспечить «ясный ум». К такому выводу пришли ученые из американского Университета Дьюка, их исследование опубликовано в издании Neurology.

Проведенный эксперимент с участием 160 добровольцев в возрасте от 55 лет показал, что регулярные физические упражнения, а также диета для гипертоников, способны «омолодить» мозг человека на девять лет.

У испытуемых наблюдались сложности с концентрацией внимания, принятием решений или памятью. Кроме того, они вели малоподвижный образ жизни.

По словам одного из авторов работы Джеймса Алана Блюменталя, всего за полгода аэробных нагрузок люди без деменции, но с когнитивными нарушениями, смогли улучшить свои способности по планированию и выполнению определенных задач, которые были поставлены перед ними.

Так, перед началом занятий участники имели средние оценки по тестам, которые соответствовали показателям в 93 года, что значительно превышало возраст участников. Однако после исследования показатель уменьшился до 84 лет.