Министр просвещения РФ выступила за сокращение домашних заданий для школьников

Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева рассказала о предельно допустимых нагрузках для школьников, которые должны им давать учителя, задавая домашнее задание. Об этом министр сообщила «Российской газете».

По словам Васильевой, объем и содержание домашних заданий находятся в зоне ответственности конкретных образовательных организаций и педагогов.

«Предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во вторых - третьих классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов», - заявила министр.

Далее часы на выполнение домашней работы распределяются следующим образом: в 4-5 классах - не более двух часов в день, в 6-8 классах - 2,5 часа, а для 9-11 - до 3,5 часов.

Как отмечает министр просвещения, учителя эти нормы прекрасно знают и должны на них ориентироваться. Кроме того, ученики не должны быть сильно перегружены домашними заданиями, например, в новогодние каникулы: у детей должна быть возможность отвлечься и провести время с семьей.