В Бирмингеме приостановлена работа аэропорта из-за проблем управления движением

Аэропорт в Бирмингеме приостановил обслуживание рейсов из-за проблем с системой управления воздушным движением. Об этом сказано на сайте воздушной гавани.

«Аэропорт Бирмингема был вынужден временно остановить обслуживание из-за неисправности управления воздушным движением», — говорится в сообщении аэропорта.

Сотрудники авиагавани принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства и порекомендовали проверять время отправления и прибытия рейсов. В настоящее время все воздушные судна, которые должны были прилететь в Бирмингем, перенаправляются в другие аэропорты.

Напомним, в среду, 19 декабря, работа лондонского аэропорта Гатвик была приостановлена из-за сообщений о двух беспилотниках, пролетевших около воздушной гавани.