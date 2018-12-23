Умер легендарный спортивный фотограф Лев Бородулин

Легендарный спортивный фотограф Лев Бородулин ушел из жизни в возрасте 95 лет. Мастер скончался в Израиле. О том, что Льва Бородулина не стало, сообщается на cтранице его Фонда Borodulin Collection в Facebook.

“Великому спортивному фотографу, коллекционеру, внесшему бесценный вклад в сохранение русской истории и культуры, было 95 лет. Снимки Льва Бородулина стали эмблемой эпохи, а Borodulin Collection - одним из крупнейших собраний классической советской фотографии”, - говорится в публикации.

В 1950-60 годах Бородулин работал в журнале «Огонек», фотографировал спортивные соревнования, причем, практически все виды спорта. Заслуги Льва Бородулина в спортивной фотографии были оценены во всем мире при его жизни. Так, японская газета «Асахи» в 1967 году назвала его лучшим фотографом года, а в 1971 году он получил золотую медаль в Мюнхене за достижения в спортивной журналистике.

Среди известных на весь мир работ Льва Бородулина - «Парад» (1956), «Спортивный орнамент» (1959), «С вышки!» (1960), «Водный праздник» (1960), «В космос!» (1964).