Эрдоган рассказал о договоренностях с Трампом по Сирии

Турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил о телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом, в ходе которого стороны договорились о координировании по сирийской ситуации. Об этом Эрдоган написал в Twitter.

«Сошлись во мнении относительно расширения нашей координации по разным направлениям, от двусторонних торговых отношений до ситуации в Сирии», - написал турецкий президент, отметив, что это был продуктивный разговор.

Эрдоган выразил надежду, что эти переговоры принесут благо для Турции и для всего региона.

Ранее американские СМИ сообщали, что после разговора между Трампом и Эрдоганом произошла отставка главы пентагона Джеймса Мэттиса, а американский лидер отдал распоряжение о полном выводи войск США и САР.

По данным источников в администрации турецкого президента, в ходе телефонных переговоров Эрдоган выразил готовность Анкары оказать поддержку США в процессе вывода войск из Сирии.