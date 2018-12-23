Звезду Трампа на Аллее славы в Лос-Анджелесе залили кровью

В Лос-Анджелесе на Аллее славы вандалы залили искусственной кровью звезду, посвященную американскому лидеру Дональду Трампу.

Однако местная полиция не усилила после этого охрану для пресечения возможных повторных попыток вандализма. Причиной тому называют «нехватку рабочей силы». Об этом сообщает сайт TMZ.

Ранее звезду Трампа и вовсе полностью разбили. Инцидент произошел ранним утром. Неизвестный молодой человек достал из чехла для гитары орудие, предположительно кирку или молоток, которым несколько раз ударил по звезде. Куски от плиты разлетелись по всей улице.