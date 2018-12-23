Опубликована запись разговора пранкеров с главой «новой церкви» Украины

Российские пранкеры Алексей Столяров (Лексус) и Владимир Кузнецов (Вован) опубликовали на своем Youtube-канале запись разговора, в ходе которого они разыгрывают главу «новой церкви» Украины Епифания Думенко.

Пранкеры представились «митрополиту» неканонической структуры главой комитета иностранных дел Европарламента Дэвидом Макалистером.

В ходе беседы «депутат» поздравил главу «автокефальной церкви» с состоявшимся «объединительным собором» и заявил, что ЕС «приветствуют» украинскую «новую церковь».

Епифаний, в свою очередь, отметил, что Украина благодарна США за изменения, происходящие в церковной жизни страны.

Столяров с Кузнецовым спросили Думенко о будущих выборах президента Украины, которые запланированы на март 2019 года. Епифаний отметил, что «новая церковь» «должна быть отделена от государства».

Ранее сообщалось, что Епифаний решил ответить даже на самые неудобные вопросы, тем самым скомпрометировав себя и наговорив лишнего.