Пьяный боец ВСУ подорвался на машине на минном поле в Донбассе

Украинский военнослужащий, находясь в нетрезвом состоянии во время управления автомобилем, наехал на мину в районе Катериновки. В результате он получил тяжелое ранение.

Как сообщает официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, служащий 14-й механизированной бригады наехал на минно-взрывное заграждение и был тяжело ранен, потому что ехал в пьяном виде за рулем.

«По устоявшейся традиции, происшествие скрывается командованием от вышестоящего руководства», — сообщает сайт Луганского информцентра.

Между тем, это действительно далеко не первый случай, когда, находясь в нетрезвом виде, бойцы ВСУ оказываются фигурантами серьезных происшествий. Например, ранее они случайно подорвали стоянку с собственной военной техникой, решив согреться у костра во время употребления алкоголя. В результате инцидента большая часть вооружения, окружавшего их на стоянке военной техники, была уничтожена.