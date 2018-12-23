Певца Виктора Салтыкова задержали в аэропорту Киева

Российский певец Виктор Салтыков рассказал о том, что его не пустили в Киев и задержали в аэропорту Борисполь. Причиной пограничники назвали отсутствие у артиста необходимой денежной суммы.

Инцидент произошел еще три дня назад. По словам певца, он намерен подать в суд на украинские власти.

«В Киев и меня не пустили, представляете. Я в этом году был четыре раза, в этот раз не пустили, обосновали это все отсутствием денежных средств», - рассказал Салтыков в своем Instagram.

Он отметил, что намерен придать огласке дело и рассказать, «какая демократия на Украине».