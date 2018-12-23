Умер последний участник восстания в Варшавском гетто

Скончался последний выживший участник восстания в Варшавском гетто Симха Ротем. Его не стало в возрасте 94 лет в Израиле.

В связи с этим свои соболезнования выразил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Политик отметил героизм и значимость почившего в истории страны.

«Он воевал с нацистами, спасал евреев, а после холокоста приехал в Израиль и стал примером героизма для народных масс», — написал Нетаньяху в своем Twitter.

Известно, что Ротем состоял в Еврейской боевой организации, поднявшей в апреле 1943 года восстание в Варшавском гетто. Вслед за ним начали восставать концлагеря Треблинка, Собибор и Освенцим.

Ранее, в октябре 2018 года, исполнилось 75 лет побегу заключенных из лагеря смерти Собибор. Памятные мероприятия прошли 14 октября в России и Польше. Восстание в Собиборе оказалось единственным в истории успешным побегом заключенных из лагеря смерти.