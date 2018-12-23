Морское «чудовище» с десятками щупалец выбросило на пляж в Австралии

Житель города Брум в Западной Австралии Трэвис Пауэр нашел на пляже странное морское существо с множественными щупальцами и гигантским ртом. Об этом пишет Daily Express.

По словам Пауэра, такого животного он еще никогда не встречал, поэтому решил передать его биологам.

«Мне показалось, что это существо может быть мертвым или ядовитым, потому что оно не двигалось и имело специфическую окраску», — отметил Пауэр.

Как установили исследователи, морской гад может быть из рода актиний.