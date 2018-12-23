В Москве задержали блогера Амирана Сардарова

Московский блогер Амиран Сардаров, более известный в Интернет-среде как автор Youtube-канала под названием «Дневник хача», решил провести предновогоднюю встречу со своими подписчиками. Для этого он надел костюм Деда Мороза и явился в таком виде на Красную площадь. Однако казалось бы безобидное мероприятие в итоге закончилось задержанием блогера.

Встретившись на улице Охотный ряд со своими поклонниками, Сардаров начал раздавать им подарки из своего мешка. Количество подписчиков блогера исчисляется миллионами, поэтому встреча вызвала огромный ажиотаж. В какой-то момент все желающие оказаться рядом с Сардаровым просто перестали помещаться на улице и заняли проезжую часть.

Оказавшимся рядом полицейским не удалось восстановить порядок, и к месту событий подъехал новый наряд правоохранителей. Сотрудники задержали Сардарова и повели к автобусу.

Видео с места встречи незамедлительно появились в социальных сетях, в частности, сам виновник событий обратился к своим подписчикам с призывом расходиться.

«Ребят, расходитесь, мы не можем выехать и тут все уже рассержены. Расходитесь, подарки вы у меня все вырвали, я уже вам ничего не дам. Спасибо, что пришли, извините, что так вышло», — сказал Сардаров.

На кадрах видеозаписи видно, что блогер не сопротивляется правоохранителям, которые стараются побыстрее увести его от преследующей их толпы.