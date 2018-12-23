Пир во время войны: журналистка пристыдила Порошенко за гуляния в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба раскритиковала президента страны Петра Порошенко за поход в элитный ресторан во время военного положения в ряде регионов страны. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Хоть бы постеснялись, во время военного положения...Только что Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан Catch Seafood Restaurant», — написала журналистка.

Журналистка опубликовала видео, на кадрах которого Порошенко в окружении своих приближенных, среди которых его жена, заходит в увеселительное заведение в Киеве.

К настоящему моменту журналистка удалила свой пост на странице Facebook.