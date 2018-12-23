В Госдуме прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию

Российский политик, депутат Государственной думы России, Ольга Баталина прокомментировала «Звезде» новость о том, что дети брянских чиновников отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда. По ее словам, люди, допустившие нарушения при распределении путевок, должны «заниматься чем-то другим».

«Фонд просил направить детей, которые активно работают в Юнармии, в Турцию. Но дикой представляется реакция руководства района в момент, когда ситуация стала известна. Таким людям не место во власти. Плохо, что именно по таким нелицеприятным поступкам люди формируют свое отношение к власти в целом», — сказала Баталина.

Так она выразила свое отношение к ситуации, когда весной текущего года 50 детей из города Клинцы посетили турецкий Демре за счет средств Фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Из-за нарушений при распределении путевок, на отдыхе якобы оказались дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.