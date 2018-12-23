Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию

Егор Левин
21:07 23.12.2018
По мнению парламентария, люди, допустившие нарушения при распределении путевок между детьми, не должны иметь отношение к власти.
Фото: imago, stock&people, Globallookpress

Российский политик, депутат Государственной думы России, Ольга Баталина прокомментировала «Звезде» новость о том, что дети брянских чиновников отдохнули в Турции за счет благотворительного фонда. По ее словам, люди, допустившие нарушения при распределении путевок, должны «заниматься чем-то другим».

«Фонд просил направить детей, которые активно работают в Юнармии, в Турцию. Но дикой представляется реакция руководства района в момент, когда ситуация стала известна. Таким людям не место во власти. Плохо, что именно по таким нелицеприятным поступкам люди формируют свое отношение к власти в целом», — сказала Баталина.

Так она выразила свое отношение к ситуации, когда весной текущего года 50 детей из города Клинцы посетили турецкий Демре за счет средств Фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова. Из-за нарушений при распределении путевок, на отдыхе якобы оказались дети чиновников, депутатов и сотрудников правоохранительных органов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата23.12.2018, 20:00
Тела всех жертв пожара на шахте в Соликамске подняты на поверхность
Дата23.12.2018, 05:00
Кадры маневров с участием самолетов Ту-160 и Ту-95 в 2018 году опубликовало Минобороны
Дата23.12.2018, 06:31
Фигуристка Щербакова заняла первое место на чемпионате России
Дата06.11.2018, 12:48
Парад, предваривший Победу: в Москве прошла генеральная репетиция военного смотра 1941 года
Дата23.12.2018, 09:55
В Минобороны доказали превосходство российского Ту-160 над американским В-1В
Дата20.12.2018, 07:41
В Японии рассекретили материалы по переговорам о Курильских островах с США
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:45 В стране и мире
Видео
В Москве задержали блогера Амирана Сардарова
21:07 В стране и мире
Видео
В Госдуме прокомментировали поездку детей брянских чиновников в Турцию
20:34 В стране и мире
Видео
Falcon 9 вывела на орбиту спутник ВВС США
20:34 В стране и мире
СК начал проверку после посадки самолета с отказавшим двигателем в Домодедово
19:53 В стране и мире
Посольство РФ в США ответило на слова Илона Маска о российском двигателе РД-180
События дня
События дня
Пожар в шахте в Соликамске
Новый год - 2019
«Новая Звезда-2019»
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Управляемая советская ракета уничтожает БМП LAV-25 США: видео
Видео
В Индонезии цунами смыло группу прямо во время концерта: видео
Названы вызывающие онкологию сладости
Радиация и кровь: исследователь обнаружил «секретные» материалы в деле о гибели группы Дятлова
Названы самые популярные коты 2018 года
МАЗ показал свой «самый красивый» гоночный грузовик
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.