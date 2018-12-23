Трамп назвал преемника Мэттиса на должности главы Пентагона

Президент США Дональд Трамп объявил, что исполняющим обязанности министра обороны будет заместитель главы Пентагона Патрик Шанахан. Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

Шанахан приступит к работе с 1 января 2019 года.

«У Патрика длинный список достижений за время работы замминистра и ранее в Boeing», - написал Трамп.

Патрик Шанахан работал в компании Boeing старшим вице-президентом и отвечал за некоторые системы ПРО и лазерные установки. С июля 2017 года он был заместителем главы Пентагона.

Ранее Дональд Трамп объявил об отставке министра обороны Джеймса Мэттиса. Известно, что между ним и президентом существовал ряд разногласий по ключевым вопросам в обороне и политике США.