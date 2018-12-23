Falcon 9 вывела на орбиту спутник ВВС США
Миссия не предусматривает возвращения на Землю из-за большого веса спутника.
Фото: Space x
Видео: SciNews, Youtube
SpaceX 23 декабря во Флориде успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS на борту, предназначенным для ВВС США.
Спутник был выведен на орбиту высотой 20 тысяч километров.
Чтобы облегчить ракету, с нее пришлось снять опоры и посадочные рули. Миссия не предусматривает возвращения на Землю из-за большого веса спутника. Об этом сообщается на сайте SpaceX.
Запуск четыре раза откладывался из-за неблагоприятных погодных условий и дополнительных проверок.
Ранее возвращаемая первая ступень ракеты впервые приземлилась на космодроме Ванденберг.