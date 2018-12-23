Falcon 9 вывела на орбиту спутник ВВС США

SpaceX 23 декабря во Флориде успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником навигационной системы GPS на борту, предназначенным для ВВС США.

Спутник был выведен на орбиту высотой 20 тысяч километров.

Чтобы облегчить ракету, с нее пришлось снять опоры и посадочные рули. Миссия не предусматривает возвращения на Землю из-за большого веса спутника. Об этом сообщается на сайте SpaceX.

Запуск четыре раза откладывался из-за неблагоприятных погодных условий и дополнительных проверок.

Ранее возвращаемая первая ступень ракеты впервые приземлилась на космодроме Ванденберг.