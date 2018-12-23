СК начал проверку после посадки самолета с отказавшим двигателем в Домодедово

Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ начали доследственную проверку обстоятельств посадки в Домодедово рейса Москва - Сочи из-за отказавшего двигателя.

В данный момент СК сообщает о проведении проверочных мероприятий, направленных на установление причин произошедшего.

Напомним, летевший рейсом Москва - Сочи самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово из-за отказа одного из двигателей, произошедшего на высоте в три километра. На борту находились 192 пассажира.