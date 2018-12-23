Тела всех жертв пожара на шахте в Соликамске подняты на поверхность

По данным оперативного штаба, на поверхность из глубины строящегося ствола рудника «Соликамск-3» (СКРУ-3) «Уралкалия», где утром в субботу произошел пожар, подняли тело девятого погибшего. Работы по подъему тел погибших продолжались более шести часов, сообщили «Звезде» в пресс-службе губернатора.

«На поверхность подняли тело девятого погибшего», - заявили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар на шахте в Соликамске потушен спустя сутки. Очаги горения ликвидированы. Спасатели шесть раз пытались спуститься в шахту к месту нахождения людей, однако это было невозможно из-за предельно высоких температур и деформации ствола шахты.

Возгорание на шахте произошло в субботу, 22 декабря. На глубине 350 метров загорелись монтажная пена и строительный мусор. Под землей оказались 17 человек, восьмерым из них удалось выйти на поверхность.

По факту пожара возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Четверо сотрудников подрядной организации задержаны в качестве подозреваемых. Президент России Владимир Путин выслушал по телефону доклады главы МЧС и губернатора Пермского края в связи с ЧП на шахте и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Двадцать четвертое декабря объявлено днем траура по погибшим горнякам.