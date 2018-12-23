Раскольник Филарет признался в сотрудничестве с КГБ в советское время

Бывший предстоятель непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет рассказал, что во времена Советского Союза был вынужден сотрудничать с КГБ. Это происходило из-за того, что на тот момент под его контролем находилась вся церковь.

По словам Филарета, епископы были обязаны все согласовывать с Комитетом госбезопасности. Без так называемой регистрации указы архиерея оставались недействительными.

«В Советском Союзе церковь была под контролем КГБ. Без согласия КГБ не ставили ни архиереев, ни священников, поэтому церковь существовала в таких условиях», - цитирует священника «Радио Свобода».

Таким образом, церковным деятелям приходилось при осуществлении своих полномочий сперва договариваться об этом с представителями комитета. Филарет утверждает, что «не было ни одного епископа, который бы не имел контактов с ними».

«Если он не имел, то не был епископом. Поэтому если кто-то из архиереев скажет, что не имел контактов, то это значит, что он говорит неправду. Я - не исключение, все так делали», - поделился Филарет.

Напомним, ранее сообщалось, что «новая украинская церковь» будет официально называться «Православная церковь Украины». Об этом заявил глава информационного управления неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря.