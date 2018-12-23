Посольство РФ в США ответило на слова Илона Маска о российском двигателе РД-180

Посольство РФ в США отреагировало на слова Илона Маска, который назвал российский двигатель РД-180 великолепным с точки зрения конструкции.

«Блестящий дизайн, великолепные люди за ним, великолепное сотрудничество (России и США - RT) в космосе», - говорится в Twitter-аккаунте российского посольства.

Brilliant design, brilliant people behind it, brilliant 🇷🇺🇺🇸 cooperation in space https://t.co/wlOlStsILh — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 23 декабря 2018 г.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск оценил двигатель РД-180 российского производства НПО «Энергомаш», который используется на американской ракете-носителе Atlas-5. Он назвал его великолепным с точки зрения конструкции. При этом Маск устыдил американские компании, которые используют этот двигатель. В настоящее время было выполнено 85 полетов двигателя.