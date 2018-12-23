Макрон объявил о сохранении Францией военного присутствия в Восточном Средиземноморье

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал решение США вывести войска из Сирии, заявив, что Франция сохранит военное присутствие в Восточном Средиземноморье.

«Франция продолжит быть вовлеченной в Леванте. Сегодня там есть военное присутствие», - заявил Макрон на пресс-конференции в Чаде.

Президент США Дональд Трамп 18 декабря объявил, что США начали выводить войска из Сирии. Трамп подчеркнул, что США боролись в Сирии с террористами и добились в этом успеха. Позже Пентагон сообщал о том, что операция США в Сирии меняет свою направленность.

С 2013 года Франция направила для борьбы с террористами в рамках операции «Бархан» в Мали более четырех тысяч военнослужащих.