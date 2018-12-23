В Клинцах объяснили, как дочь брянского мэра оказалась в Турции за счет благотворительного фонда

Отдохнувшие в Турции дети брянских чиновников работают волонтерами. Об этом заявил глава администрации города Клинцы Александр Морозов.

Он отметил, что сведения о поездке детей по путевкам «не совсем достоверны».

«С 20 по 27 марта в городе-побратиме Демре проводились мероприятия, посвященные увековечиванию памяти Андрея Карлова. Соответственно, было письмо от фонда, что просим предоставить делегацию в составе 50 юнармейцев», - заявил Морозов.

Он признал, что среди отправленных на отдых детей была дочь мэра города Клинцы Олега Шкуратова, а сам он присутствовал в делегации в качестве обязательного представителя муниципального образования.

«Она - человек заслуженный, спортсмен, победитель областных и муниципальных соревнований. Было несколько детей рядовых сотрудников, которые работают в отделе образования и в отделе культуры. У них тоже одаренные дети», - цитирует Морозова РИА Новости.

Напомним, в Брянской области дети чиновников из города Клинцы отдохнули за счет благотворительного фонда в Турции. Сообщается, что в марте текущего года 50 местных детей посетили турецкий город Демре, который стал побратимом Клинцов. При этом поездка была оплачена за счет средств Фонда имени посла РФ в Турции Андрея Карлова.