Опубликовано видео огненного метеора в небе над Миннесотой
Около двух часов ночи «гость из космоса» вошел в атмосферу, пролетев над Кембриджем, и скрылся из виду над Харрисом.
Видео: @GoldColdSnow, @Cloudscout, Twitter
Жители американского штата Миннесота недавно могли наблюдать полет огненного шара в небе.
Около двух часов ночи метеор вошел в атмосферу, пролетев над Кембриджем. После этого он исчез над Харрисом.
Видеозаписи пролета тут же появились в социальных сетях. На кадрах видно, как метеор освещает все вокруг себя, пролетая ночью над городами. За большой резкой вспышкой следует постепенное затухание. Яркий свет озарил не только небо, но и землю, и дома.
Экстренные службы получили в этот момент множество сообщений от жителей, которые якобы слышали взрыв. Но, кроме «космического гостя», никаких инцидентов той ночью не происходило.