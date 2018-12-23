Опубликовано видео огненного метеора в небе над Миннесотой

Жители американского штата Миннесота недавно могли наблюдать полет огненного шара в небе.

Около двух часов ночи метеор вошел в атмосферу, пролетев над Кембриджем. После этого он исчез над Харрисом.

Видеозаписи пролета тут же появились в социальных сетях. На кадрах видно, как метеор освещает все вокруг себя, пролетая ночью над городами. За большой резкой вспышкой следует постепенное затухание. Яркий свет озарил не только небо, но и землю, и дома.

Экстренные службы получили в этот момент множество сообщений от жителей, которые якобы слышали взрыв. Но, кроме «космического гостя», никаких инцидентов той ночью не происходило.