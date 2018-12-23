Новое землетрясение произошло у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов пострадавшей от вулканического цунами Индонезии. Об этом сообщает Геологическая служба США.

На этот раз толчок был зафиксирован у индонезийского острова Суматра.

Эпицентр подземных толчков залегал на глубине 100 километров. Он находился в 100 километрах к северо-западу от города Паданг, население которого составляет 841 тысячу жителей, и в 462 километрах к югу от города Медан с населением в более чем полтора миллиона человек.

Ранее сообщалось, что власти Индонезии предупредили об угрозе второго цунами. Жителям округов Панделанг, Серанг и Южный Лампунг советуют не посещать районы побережья Зондского пролива.

В результате предыдущего землетрясения в Индонезии погибло 222 человека, пострадало более 800 человек. По тревоге подняты все спасательные бригады, больницы переполнены. Число жертв может увеличиться, так как разрушено огромное количество домов и несколько отелей.