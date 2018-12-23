Макрон выразил сожаление о выводе войск США из Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сожаление в связи с решением американского лидера Дональда Трампа вывести войска США из Сирии.

Глава французского государства отметил, что «союзник должен оставаться надежным».

«Я глубоко сожалею о решении, принятом Трампом в отношении Сирии», - цитирует ТАСС заявление Макрона, которое он сделал на пресс-конференции в Нджамене, столице Чада.

В среду, 19 декабря, Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Вскоре в Сети появилось видео покидающих территорию страны грузовиков с военнослужащими США.