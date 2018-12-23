Очаг пожара в шахте Соликамска ликвидирован

Пожар на шахте в Соликамске потушен спустя сутки. Очаги горения ликвидированы, сообщили в оперативном штабе. Отмечается, что спасатели подняли на поверхность тела пяти из девяти погибших горняков.

Накануне спасатели шесть раз пытались спуститься в шахту к месту нахождения людей, однако это было невозможно из-за предельно высоких температур и деформации ствола шахты.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Как выяснилось, на глубине 350 метров загорелась монтажная пена и строительный мусор. Девять горняков оказались отрезаны от выхода густым дымом.

Ранее сообщалось, что четырех сотрудников компании-подрядчика задержали по делу о пожаре в шахте в Соликамске.

Возгорание на шахте произошло в субботу, 22 декабря. Тогда под землей оказались 17 человек, восьмерым из них удалось выйти на поверхность. Двадцать четвертое декабря объявлено днем траура по погибшим в Соликамске горнякам.