Пассажирский самолет сел в Домодедово с отказавшим двигателем

Самолет, летевший рейсом Москва - Сочи, вернулся в столичный аэропорт Домодедово. Причиной послужил отказ одного из двигателей лайнера. На борту находились 192 пассажира.

Отключение двигателя произошло на высоте около трех километров. Посадка, несмотря на это, прошла благополучно. Как сообщает РИА Новости, для пассажиров уже подготовлен резервный самолет, и в течение ближайшего времени они снова вылетят в Сочи.

Подобные ситуации регулярно отрабатываются пилотами во время предпилотной подготовки, поэтому угроза неблагополучного исхода при отказе двигателя отсутствовала. К тому же, двухдвигательные лайнеры способны продолжать полет и в случае отключения одного из двигателей.

Между тем в Канаде пассажирский самолет смог удачно приземлиться без переднего шасси. Это произошло в аэропорту Стивенвилль. На борту находились 47 пассажиров и четыре члена экипажа.