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Объявлен победитель конкурса «Новая Звезда. Твой шанс!»

Егор Левин
18:38 23.12.2018
Желающих принять участие в конкурсе оказалось так много, что наш телеканал принял решение его продлить.
Объявлен победитель конкурса «Новая Звезда. Твой шанс!»

В рамках Всероссийского вокального проекта «Новая Звезда - 2019» в Сети проходил конкурс для телезрителей под названием «Твой шанс». Помимо демонстрации своего таланта, каждый участник мог выиграть и денежный приз - 100 тысяч рублей. Участников набралось огромное количество, и ролики некоторых из них набрали даже больше миллиона просмотров.

Сегодня жюри подвело итоги конкурса, и самым популярным у пользователей Сети стал Роман Исаев из Москвы. Он выбрал для участия красивую необычную песню и не прогадал. Она принесла ему зрительскую любовь и победу в конкурсе. Ролик с его выступлением набрал более трех миллионов просмотров. Роман получил свой заслуженный приз - сертификат на 100 тысяч рублей.

Однако на этом все не заканчивается, желающих участвовать в конкурсе «Твой шанс» оказалось так много, что наш телеканал принял решение его продолжить. Второго января стартует новый интернет-проект, в рамках которого, спев всего лишь одну песню, можно стать конкурсантом «Новой Звезды - 2019», попасть в проект и выйти на большую сцену, минуя этапы кастингов. О правилах проведения конкурса можно прочитать здесь.

Между тем продолжаются отборочные туры основного конкурса «Новая Звезда». Начиная с сегодняшнего дня и всю следующую неделю телезрители смогут каждый вечер в 21:30 наблюдать отборочные туры вокальной битвы лучших исполнителей из всех регионов страны.

Второго января в эфире нашего телеканал будет показан первый полуфинал «Новой Звезды - 2019», а 4 января зрителей ждет грандиозный финал. Всего за последние три дня проведения конкурса полуфиналисты и финалисты исполнят 26 премьерных песен. Со всеми участниками вокального состязания можно ознакомиться на нашем сайте.

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