Песков рассказал, кто отнимал своими жалобами время на пресс-конференции Путина

Некоторые обращения к президенту России Владимиру Путину в ходе большой пресс-конференции были не вопросами журналистов, а жалобами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Во-первых, эти люди не имели никакого отношения к журналистам, к сожалению, и своими выступлениями они, по сути, отняли время у тех журналистов, которые хотели задать вопрос президенту», - сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что некоторые обращения были явной клеветой, например вопрос из Ленинградской области про газовую трубу, суть которого, как выяснилось, не соответствует действительности.

Песков добавил, что Путин всегда живо реагирует на обращения граждан и очень строго дает поручения по решению проблем. По его словам, необходимо выработать тактику, чтобы в дальнейшем оградить пресс-конференцию от «нежурналистов».

В четверг в Москве прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. За 3 часа 43 минуты он ответил на 66 вопросов более полутора тысяч журналистов.