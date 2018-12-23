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Назван доход брянского чиновника, отправившего дочь в Турцию за счет благотворителей

Анастасия Евдокимова
16:57 23.12.2018
В списке задекларированного имущества чиновника три дома, квартира, девять земельных участков, один легковой автомобиль и восемь грузовиков.
Назван доход брянского чиновника, отправившего дочь в Турцию за счет благотворителей
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Доход главы города Клинцы Брянской области Олега Шкуратова составяляет за прошлый год более 66 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

В списке задекларированного имущества чиновника три дома, квартира, девять земельных участков, один легковой автомобиль и восемь грузовиков.

Ранее сообщалось, что дети брянских чиновников поехали на отдых в Турцию за счет Международного благотворительного фонда имени российского посла Андрея Карлова. Профиль фонда - оказание помощи несовершеннолетним, находящимся в трудных жизненных ситуациях, и детям с тяжелыми заболеваниями.

Глава Клинцов Олег Шкуратов заявил, что не видит в этом никакой проблемы, поскольку в Турцию были направлены дети, которые добились успехов в общественной деятельности или учебе. При этом дочь Шкуратова тоже оказалась среди отдохнувших школьников, поскольку она, по словам отца, является призером соревнований по легкой атлетике.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что разберется в ситуации и накажет недобросовестных чиновников. Планируется проверка по факту инцидента.

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