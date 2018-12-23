Кадры крупного пожара в центре Петербурга опубликованы в Сети

В Санкт-Петербурге на Кожевенной линии Васильевского острова горит здание, в котором находятся кондитерский и мебельный магазины.

Очевидцы уже выложили фото и видео возгорания в социальных сетях. Видно, что пламя большое и достигает нескольких метров в высоту. О пострадавших или жертвах на данный момент ничего не известно.

На месте происшествия работают городские экстренные службы. Пожарные расчеты пытаются сбить пламя. Обстоятельства произошедшего выясняются.