Полуголый мужчина протаранил 20 машин в Подмосковье

В подмосковном Раменском мужчина спровоцировал массовую аварию. По данным МВД, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель, пытаясь выехать с парковки, протаранил около 20 автомобилей.

Инцидент произошел на Дергаевской улице. В результате аварии никто не пострадал.

Очевидцы ДТП вытащили нарушителя из салона машины. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как мужчина без штанов лежит на снегу. В этот момент его пытаются забрать в участок полицейские.