Украина направила для патрулирования Азовского моря новый катер

Малый пограничный катер проекта UMS-1000 стал новым украинским «охранником» Азова. Он обладает максимальной скоростью в 45,5 узлов и водоизмещением в 7,4 тонны. Бортовой номер прибывшего в Мариуполь катера – BG 25.

Он создавался специально с целью патрулирования и иных аналогичных ситуаций, и предназначен для перевозки людей и небольших грузов по рекам, водохранилищам и прибрежной зоне морей. Об этом сообщает Украинский военный портал.

Ранее Киев начал переброску десантно-штурмовых войск к побережью Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе визита на подконтрольную Киеву часть Донецкой области. Он отметил увеличившуюся боеготовность ВСУ и прибывшие на место дополнительные подразделения Государственной пограничной службы, Нацгвардии и СБУ.