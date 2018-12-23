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Власти Индонезии предупредили об угрозе второго цунами

Анастасия Евдокимова
16:02 23.12.2018
Жителям округов Панделанг, Серанг и Южный Лампунг советуют не посещать районы побережья Зондского пролива.
Фото: Veri Sanovri ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В Индонезии из-за извержения вулкана может повториться цунами. Власти страны предупреждают граждан об опасности, сообщает агентство Antara со ссылкой на Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Жителям округов Панделанг, Серанг и Южный Лампунг советуют не посещать районы побережья Зондского пролива.

Сейчас вулкан Кракатау продолжает извергаться. По последним данным, погибли 222 человека, пострадали более 800 человек. По тревоге подняты все спасательные бригады, больницы переполнены. Число жертв может увеличиться, так как разрушено огромное количество домов и несколько отелей.

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