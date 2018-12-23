Кокорин и Мамаев возглавят футбольную команду заключенных в матче против сотрудников СИЗО

Скандально известные российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин сыграют уникальный футбольный матч прямо в СИЗО. Необычную игру могут приурочить к 250-летию Бутырской тюрьмы.

Ранее в московских СИЗО не содержались известные спортсмены. Возможность поучаствовать в подобном спортивном событии была воспринята футболистами с энтузиазмом.

Мамаев назвал это «отличной идеей» и пообещал, что уговорит братьев Кокориных поучаствовать в матче. Однако долго убеждать не придется: они также явно не против размяться.

«Сразиться на футбольном поле с командой сотрудников - это моя мечта сейчас», - цитирует сайт «Московского комсомольца» слова Кокорина-младшего.

Сообщается, что идея заключается в формировании двух команд, из заключенных и сотрудников СИЗО соответственно, и проведении футбольного матча. Мамаеву и Кокорину даже обещают специально сшить толстовки с их игровыми номерами.

В Федеральной службе исполнения наказаний идею одобрили и отметили, что подобные мероприятия уже проходили в различных колониях, но никогда прежде в них не принимали участие «звездные» заключенные.

Напомним, 8 октября 2018 года в московской кофейне возник конфликт между российскими футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым и чиновником Минпромторга РФ Денисом Паком и директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Возникло недопонимание, и в ход пошли стулья. Однако перед этим спортсмены также успели избить водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате всех инцидентов на футболистов было заведено уголовное дело.