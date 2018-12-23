Управляемая советская ракета уничтожает БМП LAV-25 США: видео

В Сети опубликовано видео с кадрами боевых действий в Йемене. Происходящее снято в провинции Саада.

На видео американская БМП LAV-25 желтой пустынной камуфляжной окраски. Машина принадлежит элитному соединению, механизированной бригаде Королевской национальной гвардии.

Машины вели обстрел позиции повстанцев-хуситов в горах. На кадрах представлен ответ повстанцев, они уничтожили БМП ракетой.

Как сообщает Yemen Observer в Twitter, в машину попала советская управляемая ракета противотанкового комплекса «Конкурс». Съемка обстрела велась с двух камер. На втором плане видно несколько человек, которые успели отбежать от машины.

На вооружении Нацгвардии Саудовской Аравии состоят более 640 LAV-25, закупленных в США. Машина оснащена 25-миллиметровой автоматической пушкой М242 с боекомплектом в 420 снарядов.