Порошенко приравнял участников ОУН-УПА* к ветеранам ВОВ

Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон «О статусе ветеранов войны». Изменения усиливают социальную защиту участников украинских националистических организаций ОУН и УПА (запрещены в РФ). Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Согласно закону в состав участников ОУН и УПА в этом году входит 1201 человек. Они получают такие же государственные гарантии, как и участники боевых действий. В общей сложности членам националистических организаций теперь предоставляется около 20 новых льгот, в том числе льготы на оплату услуг ЖКХ и проезд в общественном транспорте.

Ранее депутаты Львовской области решили объявить 2019-й Годом Степана Бандеры и Организации украинских националистов.

*ОУН и УПА - организации, запрещенные в РФ