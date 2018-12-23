Четырех сотрудников компании-подрядчика задержали по делу о пожаре в шахте в Соликамске

Четыре сотрудника компании «Управление строительства - 30», которая занималась строительными работами в шахте Соликамска, задержаны в рамках уголовного дела. В результате инцидента погибли девять человек.

«В рамках расследования уголовного дела в качестве подозреваемых задержаны горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, начальник участка 5 объекта шахтостроительного комплекса Максим Канищев и начальник объекта шахтостроительного комплекса Андрей Артюхин», - сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Возгорание на шахте в Соликамске произошло в субботу, 22 декабря. Тогда под землей оказались 17 человек, восьмерым из них удалось выйти на поверхность. Тела девяти работников были обнаружены сегодня, 23 декабря.

Как отметили представители «Уралкалия», задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: загорелись монтажная пена и строительный мусор. Пожар произошел на глубине 340 метров при общей глубине шахты 500 метров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Двадцать четвертое декабря объявлено днем траура по погибшим в Соликамске горнякам.