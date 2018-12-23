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Предложение украинцев отправить британский боевой корабль в Керченский пролив назвали «откровенной глупостью»

Ян Брацкий
14:30 23.12.2018
Российский политолог напомнил украинским политикам основные положения Конвенции Монтрё.
Предложение украинцев отправить британский боевой корабль в Керченский пролив назвали «откровенной глупостью»
Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости

Предложения украинского замминистра Юрия Грымчака отправить в Керченский пролив британский военный корабль назвали «откровенной глупостью».

Такое мнение выразил российский политолог Владимир Корнилов, комментируя RT инициативу заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Ранее он предложил проверить, как отреагируют российские пограничники на появление боевого корабля страны НАТО у своих границ.

«По договоренностям с Турцией любое иностранное государство должно предупреждать о проходе и военного, и гражданского корабля за две недели. Пусть такой умный Грымчак сядет на любой украинский корабль и попробует пройти с расчехленными орудиями через Босфор и Дарданеллы. Посмотрим, что из этого получится», - высказался политолог.

По словам Корнилова, украинские политические деятели «смело раздают советы британцам» зная, что не будут осуществлять подобные «авантюры» своими руками.

Двадцать пятого ноября украинские ВСУ решились на грубую провокацию в территориальных водах Российской Федерации.

Три боевых корабля, среди которых «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», нарушили российскую госграницу и были задержаны российскими военнослужащими. Экипажи всех трех судов помещены под арест, среди их членов оказались сотрудники СБУ.

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