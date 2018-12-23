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Глава Брянской области пояснил, чьи дети оказались в Турции за счет благотворителей

Наталия Майорова
14:21 23.12.2018
Богомаз уточнил, что эта поездка была вовсе не отдыхом, а торжественным мероприятием.
Глава Брянской области пояснил, чьи дети оказались в Турции за счет благотворителей
Фото: Juergen Hasenkopf imagebroker.com, Globallookpress

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отреагировал на инцидент, в результате которого местные дети оказались в Турции за счет благотворительного фонда.

Как уточнил Богомаз в комментарии «Звезде», эта поездка была вовсе не отдыхом, а торжественным мероприятием. Причем вдова посла РФ в Турции Андрея Карлова лично обратилась к главе города с просьбой направить в Демре 50 детей, которыми стали юнармейцы.

Богомаз уточнил, что причину, по которой дочь главы города Клинцы Олега Шкуратова оказалась в числе этих детей, еще предстоит выяснить, после чего будут приняты соответствующие меры.

«У него дочка отличница, занимается спортом, чемпионка. Но все равно решение мы примем, чтобы другим было неповадно», - заявил Богомаз.

Он подчеркнул, что Шкуратов понесет наказание, а другим чиновникам предстоит задуматься. В заключение Богомаз добавил, что дети, которые попадают в «Юнармию», - лучшие.

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