Путин реорганизовал Управление по обеспечению конституционных прав граждан

Владимир Путин подписал указ о реорганизации Управления президента Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан.

Реорганизованное управление обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государства по вопросам граждан.

Среди них право предоставления политического убежища, полномочия по определению государственной миграционной политики и осуществление помилования.

Летом 2018 года Путин назначил на должность главы Управления по обеспечению конституционных прав граждан бывшего заместителя министра юстиции Максима Травникова.

