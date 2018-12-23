Спасатели обнаружили тело девятого погибшего горняка в Соликамске

Горноспасатели обнаружили тело девятого погибшего при пожаре на шахте в Соликамске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края.

«Тело девятого погибшего обнаружено», - говорится в заявлении.

Уточняется, что на поверхность тела пока не были подняты.

В субботу, 22 декабря, в шахте компании «Уралкалий» произошло задымление. Всего в ее стволе оказались 17 человек, восьмерым из них удалось выйти на поверхность.

Как отметили представители «Уралкалия», задымление было связано с проведением работ в строящемся стволе шахты: загорелись монтажная пена и строительный мусор. Пожар произошел на глубине 340 метров при общей глубине шахты 500 метров.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Двадцать четвертое декабря объявлено днем траура по погибшим в Соликамске горнякам.