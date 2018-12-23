Глава «новой церкви» Украины в разговоре с пранкерами рассказал о мечте разъединить церковь и государство

Глава так называемой новой церкви на Украине Епифаний стал очередной жертвой розыгрыша популярных пранкеров Вована и Лексуса. Они пообщались с ним якобы от лица европарламентария Дэвида Макалистера.

Епифаний проникся довериям к пранкерам и решил ответить даже на самые неудобные вопросы, тем самым скомпрометировав себя и наговорив лишнего. В частности, он с гордостью принял поздравление с избранием «главы новой церкви» и отметил, что около 50% населения Украины якобы поддерживают это решение.

Однако на вопрос пранкеров о том, намерен ли Епифаний вести диалог с Москвой и русской церковью в Киеве, он ответил, что митрополит Онуфрий якобы не имеет независимости от Москвы и делает все, что «ему говорят».

«Про него говорят, что он постоянно ездит в Москву, и УПЦ МП как она называется, полностью зависит от Москвы, и про него говорят, что он телом украинец, но душой русский», - подчеркнул Епифаний.

Вместе с тем он также подчеркнул, что на Украине «церковь должна быть отделена от государства, и никакой государственной церкви не должно быть, и эту церковь не должны использовать в политических целях». Епифаний заявил, что видит на посту президента Украины только Порошенко, который «должен продолжать тот процесс, который сейчас происходит в стране».

«Я за то, чтобы мы начали реформы в церкви, чтоб мы отходили от русской традиции и церковь была открытой и поводырем украинского народа», - заявил он.

Однако, несмотря на все якобы «открытые» заявления, Епифаний призвал не воспринимать их всерьез, опасаясь за сказанное.

Ранее Белорусская православная церковь (БПЦ) во время общего собрания Минской епархии пришла к выводу, что «новая церковь» на Украине во главе с митрополитом Епифанием - раскольническая.