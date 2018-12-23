Порошенко обвинили в расточительности на фоне военного положения

Украинского президента Петра Порошенко заметили в обществе супруги в элитном киевском ресторане. Туда глава государства, экономика которого находится в бедственном положении, заехал пообедать в сопровождении многочисленной охраны.

На это обстоятельство указала украинская журналистка Ярослава Коба, разместившая видео визита Порошенко на своей странице в Facebook.

«Только что Петя Порошенко приехал с Мариной в элитный ресторан. Реально много охраны. Хоть бы постеснялись во время военного положения», - написала девушка в своем сообщении.

Журналистка предположила, что после застолья Порошенко с супругой отправится по местным супермаркетам, где будет фотографироваться с простыми украинцами, подтверждая реноме «народного президента».