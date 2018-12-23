Крупнейшее судно Pioneering Spirit приступило к укладке «Северного потока - 2» в Финляндии

Крупнейшее трубоукладочное судно Pioneering Spirit на следующей неделе присоединится к флотилии, задействованной в строительстве газопровода «Северный поток - 2».

Об этом говорится на официальном сайте компании Nord Stream 2 AG.

«Трубоукладочное судно войдет в Балтийское море через мост Большой Бельт (Дания), где до этого на несколько дней остановится для проведения мобилизационных работ, после чего проследует к ИЭЗ Финляндии, чтобы продолжить укладку первой нитки газопровода», - говорится в сообщении.

Корабль Pioneering Spirit принадлежит швейцарской компании Allseas, которая этой весной подписала контракт с Nord Stream 2 на укладку труб морской части «Северного потока - 2».

Судно имеет длину 382 метра и ширину 124 метра. Команда матросов и рабочих состоит из 570 человек. Ранее Pioneering Spirit был задействован на работах по прокладке трубопровода «Турецкий поток».

Проект строительства трубопровода «Северный поток - 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода от российского побережья в Германию по дну Балтийского моря. Сдача объекта намечена на конец 2019 года.